Trentotto anni fa, uno scoppio in uno stabilimento chimico nella zona industriale di Massa causò una nube di veleni. Le sostanze tossiche si estesero nel terreno e nelle acque sotterranee, contaminando l’area. Nonostante il tempo trascorso, le sostanze chimiche rimangono presenti nel sito. Le autorità hanno avviato interventi di bonifica e monitoraggio ambientale, ma la presenza di sostanze nocive continua a essere un problema aperto.

Massa, 20 luglio 2026 – Trentotto anni. Tanti ne sono passati dallo scoppio della Farmoplant. Trentotto da quando una nube nera piena di veleni si alzò dallo stabilimento chimico nella zona industriale apuana, uno dei tanti che stavano inquinando la terra e le acque sotterranee di Massa e Carrara. Per l’esattezza la Farmoplant produceva fitofarmaci pericolosi fra cui il temibile Rogor. Era il 17 luglio del 1988 quando si verificò un’ esplosione di uno dei serbatoi contenenti Rogor e cicloesanone provocando un incendio e la nuvola nera che coprì buona parte del cielo apuano per diverse ore. Ma non fu solo un incidente industriale, fu il simbolo del fallimento del polo chimico, di una visione economica, politica e sindacale che aveva messo salute e ambiente in secondo piano rispetto ai grandi interessi industriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Farmoplant, 38 anni fa l’apocalisse chimica. E quei veleni sono ancora lì

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