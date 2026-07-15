Cesara Buonamici ha dichiarato di aver cercato i figli tardi, a circa 38-39 anni, perché prima non sentiva il momento giusto. Ha anche riferito di aver avuto il cancro cinque anni fa, cosa che oggi le provoca paura. La giornalista ha iniziato la carriera con un provino per Tele Libera Firenze e di recente è stata nominata commendatore dal presidente della Repubblica per i suoi meriti professionali.

Dagli inizi, quando quasi per caso fece un provino per Tele Libera Firenze, fino al recente riconoscimento conferitole dal presidente della Repubblica, che l’ha nominata commendatore per gli altissimi meriti professionali. Cesara Buonamici ripercorre la sua carriera in una lunga intervista a Vanity Fair, partendo dalla “famiglia all’antica” in cui è cresciuta e dall’idea, mai realizzata, di diventare farmacista. A cambiare tutto fu un dramma improvviso: “Morì mio padre: aveva 54 anni, io 21. Se lo portò via un infarto nel sonno, in una notte terribile. Ci trovammo in una situazione economica non buona, c’era bisogno che facessi di più”. Da lì il percorso è noto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I figli? Io e mio marito li abbiamo cercati tardi. Avevo 38, 39 anni… Prima non mi sembrava mai il momento giusto. L’unica cosa che mi fa paura oggi è il cancro, l’ho avuto 5 anni fa”: parla Cesara Buonamici

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