Un anno fa, il tecnico aveva dichiarato che un ritorno avrebbe rappresentato qualcosa di speciale, anche se non specificava i dettagli. Ora, con l’approssimarsi del suo possibile ritorno alla squadra, si parla di un legame che dura da anni e di un rapporto mai completamente interrotto. La storia tra lui e il club si è intrecciata con momenti belli e difficili, e in molti attendono di conoscere se e quando si concretizzerà questa possibile riunione.

La voglia di risolvere un conto in sospeso, quella vittoria mai arrivata, è enorme. Così come il sentimento che lega Maurizio Sarri alla città di Napoli e al Napoli. Dall'altro lato, però, c'è un po' di timore. La classica inquietudine di chi sa che a volte i ricordi, anche se dolcissimi, non hanno correlazione col presente e per questo possono giocare brutti scherzi. Sensazioni che l'allenatore aveva descritto un anno fa proprio di questi tempi, poche settimane prima di firmare nuovamente con la Lazio. Sarri, infatti, aveva accettato con piacere e disponibilità di scrivere la prefazione al libro "Storia del Napoli" - di cui sono autore - edito da Diarkos e uscito lo scorso 20 giugno, che racchiude l'epopea della società dagli albori di inizio Novecento al quarto scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri-Napoli e il ritorno che si avvicina: "Quei tre anni lì non li scambierei con nessun trofeo"

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Napoli, il ritorno di Sarri per aprire un ciclo

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