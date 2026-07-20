Far Away replica puntata 20 luglio in streaming | Video Mediaset
Oggi, lunedì 20 luglio, è andata in onda una nuova puntata della soap turca. Sehmuz riferisce di aver visto Alya parlare con il dottor Ugur, spingendo Cihan a recarsi immediatamente in ospedale. La puntata è disponibile anche in streaming sul sito di Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 luglio – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Sehmuz informa Cihan di aver visto Alya e il dottor Ugur parlare, e Cihan si reca subito in ospedale. Cihan chiede a Mine di trovare il modo di mandar via via il dottor Ugur dall’ospedale. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 44 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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