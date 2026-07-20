Beautiful streaming replica puntata 20 luglio 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 20 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Nella puntata, Taylor ha ricevuto i risultati degli esami da Grace e ha scoperto di non avere insufficienza cardiaca.

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Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 luglio – con la soap americana  Beautiful. Nella puntata odierna Taylor ha ricevuto da Grace i risultati degli esami scoprendo di non soffrire di insufficienza cardiaca. La cardiologa le ha diagnosticato invece la sindrome del cuore spezzato. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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