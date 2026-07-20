Forbidden fruit 4 replica puntata 20 luglio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Yildiz, Halit Can e Asuman vanno a vivere da Rukiye, un’amica di Asuman. Yildiz è preoccupata che Halit le porti via il bambino e chiede consiglio a Kaya. Nel frattempo Sahika attira Kaya in hotel fingendo di voler farsi del male. Il fratello la raggiunge in stanza e la trova con l’abito strappato e le lacrime agli occhi. Sahika dice che è stata ingannata da Halit, ma il fratello non le crede. Yigit torna dagli Stati Uniti e si presenta a casa di Caner senza preavviso. Caner, spiazzato, lo accoglie ma è preoccupato perchè non sa come dire al nipote che Ender si è sposata con Halit. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden fruit Anticipazioni,Dal 29 al 4 Luglio Halit incastra Yildiz e Sahika, Ender scopre la ver

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