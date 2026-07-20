Proseguirà lunedì 20 luglio 2026 l'appuntamento con la serie tv turca Far Away in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 (circa) su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Uzak Sehir, questo il suo titolo originale, ha due stagioni con 60 puntate da 130 minuti, riadattate come sempre nel formato da 45 minuti per la distribuzione internazionale. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate dal 20 al 24 luglio di Far Away, vediamo dove eravamo rimasti. Zerrin ha detto a Nare che Sahin aveva accettato di aiutare il padre a fuggire soltanto per impedire che la costringesse a sposare Sedat, ma visto che è tutto saltato, la ragazza sarà costretta a sposarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Far Away, le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 luglio

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