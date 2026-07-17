Un posto al Sole le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 luglio
Da lunedì 20 luglio, torna l’appuntamento quotidiano con “Un Posto al Sole” su Rai 3 alle 20.45 e su RaiPlay. La soap continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì, con anticipazioni sulle vicende dei personaggi e sviluppi delle trame. La programmazione rimarrà invariata fino al 24 luglio, offrendo ai fan la possibilità di seguire le nuove puntate ogni sera in prima serata.
Proseguirà da lunedì 20 luglio l'appuntamento dal lunedì al venerdì con Un Posto al Sole, in onda alle 20.45 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Si sta ormai per concludere la trentesima stagione della storica serie tv che si è concessa, nel corso dell'anno, la partecipazione dell'attrice premio Oscar Whoopy Goldberg che non ha fatto soltanto un cameo ma ha preso parte a un ciclo di puntate. Inoltre nelle puntate di questa settimana e fino al 3 agosto, UPAS sarà in trasferta in Calabria dove sono andati in vacanza Rossella, Nunzio, Micaela, Samuel e Jimmy. Un modo per far sentire in vacanza anche il pubblico affezionato alla soap. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Un posto al sole, anticipazioni 17 luglio:
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