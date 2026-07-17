Proseguirà da lunedì 20 luglio l'appuntamento dal lunedì al venerdì con Un Posto al Sole, in onda alle 20.45 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Si sta ormai per concludere la trentesima stagione della storica serie tv che si è concessa, nel corso dell'anno, la partecipazione dell'attrice premio Oscar Whoopy Goldberg che non ha fatto soltanto un cameo ma ha preso parte a un ciclo di puntate. Inoltre nelle puntate di questa settimana e fino al 3 agosto, UPAS sarà in trasferta in Calabria dove sono andati in vacanza Rossella, Nunzio, Micaela, Samuel e Jimmy. Un modo per far sentire in vacanza anche il pubblico affezionato alla soap. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 luglio

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Un posto al sole, anticipazioni 17 luglio:

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