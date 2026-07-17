Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nell’ottava settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 20 al 24 luglio. Far Away, trame episodi al 24 luglio: Ugur allontanato dall’ospedale?. Ugur incontra Alya in ospedale e la invita a prendere un caffè. I due parlano delle rispettive vite e – durante la conversazione – il medico le chiede chi fosse Azem. Lei gli rivela che era il padre di Cihan. Il medico e la giovane donna vengono visti insieme da Sehmuz, che corre a informare lo stesso Cihan di quell’incontro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Far Away, anticipazioni puntate italiane dal 20 al 24 luglio: Ugur rischia il posto per aver parlato con Alya, Kaya rapisce Zerrin

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FAR AWAY, anticipazioni 9 e 10 luglio: Alya rinuncia alla fuga, Kaya torna libero

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Far away, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Alya parla con Ugur e Cihan viene informatoDal 20 al 24 luglio, la soap “Far away” mostra una settimana intensa con confronti tra Alya e Ugur e Cihan che riceve notizie importanti.

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Temi più discussi: Far away, anticipazioni puntata 17 luglio: Kaya fuori di sé; Alya prepara una nuova fuga: le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away; Far Away, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 luglio; Far Away, le trame dal 13 al 17 luglio 2026.

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