Un brano rap, ‘Labubu’, dal contenuto diretto e inequivocabile (‘mandiamo a fanc. i carabinieri’), la vittoria nel talent ‘ Nuova Scena ‘ e il video di Flextony e Tigerplug diventato virale soprattutto tra i più giovani. Tutto questo ha sollevato una serie di polemiche che investono anche i temi della sicurezza e del fenomeno delle cosiddette Baby Gang. Luca Abete, storico inviato di Striscia la Notizia, ha pubblicato un video sui suoi profili social, commentando: “Credo che nessuno in Italia pensi che insultare o ridicolizzare i carabinieri sia una cosa intelligente. Eppure accade. E nessuno si scandalizza. Mentre ci auguriamo una riscossa per una società che ci piace sempre meno, applaudiamo chi ne alimenta gli elementi della sconfitta”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Fanc… i carabinieri!”. Una canzone rap trionfa nel “talent” e diventa l’inno contro le forze dell’ordine

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Canzone Armata dei Carabinieri di Segrate-Canzone scritta da Piotr Corradini

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