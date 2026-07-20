Un uomo è morto durante un intervento di polizia a Bologna, mentre la sorella si è sentita male e ha perso i sensi durante un presidio di protesta. I manifestanti hanno gridato “assassini”. L’avvocato della famiglia ha dichiarato di aver accettato il caso e ha richiesto che non siano le forze dell’ordine a condurre le indagini.

«Ho accettato l'incarico di avvocato della famiglia Fakir dai suoi parenti. Con questo caso spero di non rivedere un film già visto con Magrini e Aldrovandi. Ma le indagini sull'attuale vicenda, come la Cedu richiede, andrebbero fatte da un Corpo autonomo e non dallo stesso a cui appartengono le persone coinvolte». Così all'Ansa l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir, in merito al fatto che attualmente sia la polizia a svolgere le indagini sulla morte del 42enne a Bologna durante l'intervento degli agenti. Come legale, Anselmo ha affrontato in passato casi come quello di Stefano Cucchi e Fderico Aldrovandi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Fakir morto a Bologna, la sorella sviene durante il presidio. I manifestanti: assassini. Il legale della famiglia: «Non sia la polizia a condurre le indagini»

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L'avvocato Fabio #Anselmo assisterà la famiglia di Abderrahim #Fakir, il 42enne morto a #Bologna durante un intervento della #Polizia. Si è già occupato in passato di casi di morti avvenute durante un intervento delle forze di polizia. x.com

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