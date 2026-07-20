A Bologna, un uomo è morto durante un intervento di polizia in via Svevo. La polizia aveva segnalato che l’uomo stava vivendo una crisi psichiatrica. Quando sono stati chiamati i soccorsi, i poliziotti presenti hanno riferito i fatti come un episodio di crisi mentale. La Procura sta indagando, e ha comunicato che i fatti sono più ampi rispetto a quanto inizialmente riferito. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.

La morte di Fakir a Bologna, cosa è successo? Cosa sappiamo (davvero) fino ad ora? Quando hanno chiesto aiuto al 118, i poliziotti intervenuti ieri a Bologna in via Svevo avrebbero segnalato un uomo alle prese con una «crisi psichiatrica». Risulta dai primi accertamenti svolti dalla Procura di Bologna, che segue le indagini della squadra mobile con il procuratore Paolo Guido e il pm Domenico Ambrosino. Il garage Poco prima i poliziotti erano stati chiamati da residenti, per la segnalazione di un uomo, Fakir Abderrahim, in escandescenza, che se la sarebbe presa con il conducente di un'auto che stava entrando in un garage vicino al luogo dove poi il 42enne marocchino è morto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Fakir morto a Bologna, la polizia aveva segnalato una «crisi psichiatrica». Ora lo scudo penale, la Procura: «Fatti più estesi». Cosa sappiamo

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Fakir morto a Bologna, applicato «scudo penale» per gli agenti: è la prima volta

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Sono sei le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Adderrahim, morto il 19 luglio al Pilastro in via Svevo. Si tratta di quattro operatori dell'ambulanza e dei due poliziotti intervenuti, del commissariato x.com

Bologna, chi era Abderrahim Fakir il 43enne deceduto dopo l'intervento degli agenti reddit

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