A Bologna, manifestanti hanno attaccato la polizia nel centro cittadino. Durante gli scontri, sono state lanciate pietre e oggetti contro gli agenti, che hanno risposto con mezzi di dispersione. Il fermo di un uomo marocchino di 42 anni si è concluso con il suo decesso. Il ministro dell’Interno ha invitato a fidarsi dell’autorità giudiziaria e ha criticato chi alimenta pregiudizi, affermando che chi fa questo non si fida nemmeno dei pubblici ministeri.

«Bisogna avere fiducia nell’autorità giudiziaria». È il richiamo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto a Bologna durante un fermo di polizia. Le parole del ministro arrivano come un monito nel corso di un’intervista al Tg1 delle 20, al termine di una giornata in cui, da sinistra, l’episodio è stato cavalcato in chiave politica, mettendo nel mirino le forze di polizia per attaccare il governo. Piantedosi: il caso Fakir «una grande tragedia». Un atteggiamento che, ha avvertito Piantedosi, rivela però un preoccupante retropensiero: «Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà accertare che cosa è successo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Fakir, a Bologna assalto dei manifestanti contro la polizia. Piantedosi: «Chi agita pregiudizi non si fida neanche dei pm»

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