Un attore ha commentato il ruolo della memoria, affermando che non rappresenta un peso ma una protezione contro l’arbitrarietà del potere. Ha parlato dei suoi inizi nel teatro, dei ricordi e dell’impegno nelle sue attività, sottolineando l’importanza dello scambio tra generazioni. A 60 anni, ha spiegato che bisogna dimenticare in fretta per poter esprimere liberamente opinioni contraddittorie, criticando l’idea di un presente statico e immutabile.

Gli esordi e i ricordi, il teatro, l’impegno e i progetti, lo scambio tra generazioni. L’attore si racconta, varcata la soglia dei 60 anni. “Si deve dimenticare in fretta per poter dire il giorno dopo tutto e il contrario di tutto: una dittatura dell’eterno presente”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Fabrizio Gifuni: “La memoria non è un peso. Ci protegge dall’anarchia del potere”

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