La settima edizione del Festival inDivenire si è conclusa con una serata speciale al Spazio Diamante di via Prenestina a Roma, il 12 maggio 2026 alle 21:00. L’evento ha visto come ospite d’onore Fabrizio Gifuni, che ha partecipato alla chiusura del festival. La serata ha attirato un pubblico interessato alle iniziative culturali in programma durante la manifestazione.

Cosa: Serata finale della VII edizione del Festival inDivenire con l’ospite d’onore Fabrizio Gifuni. Dove e Quando: Spazio Diamante, via Prenestina a Roma, il 12 maggio 2026 alle ore 21:00. Perché: Per partecipare all’incontro Vita e Teatro, Teatro e Vita, per omaggiare la memoria di Pasolini e per scoprire i giovani talenti teatrali premiati. La scena teatrale romana si prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi della stagione dal vivo. Si chiude il 12 maggio 2026, presso lo Spazio Diamante, la VII edizione del Festival inDivenire. Questa giornata conclusiva intreccia sapientemente il doveroso riconoscimento alla nuova scena contemporanea con una profonda riflessione sul senso del teatro, vissuto primariamente come pratica artistica e civile.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Fabrizio Gifuni chiude il Festival inDivenire a Roma

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