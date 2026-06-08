Fabrizio Gifuni si racconta a 361 Magazine L’intervista VIDEO

Da 361magazine.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Fabrizio Gifuni ha parlato con 361 Magazine, condividendo aspetti della sua professione di attore. Ha descritto la sua capacità di immergersi completamente nei personaggi, riuscendo a scomparire durante la recitazione. L’intervista, disponibile anche in formato video, ha approfondito il suo metodo di lavoro e l’approccio alla recitazione. Gifuni ha anche parlato delle sfide e delle tecniche per mantenere l’autenticità nel ruolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fabrizio Gifuni, l’arte rara di scomparire nei personaggi. Ecco cosa è emerso dalle sue dichiarazioni. L’intervista. Nel panorama del cinema e del teatro italiano esistono attori che conquistano il pubblico attraverso la popolarità e altri che lo fanno attraverso la profondità. Fabrizio Gifuni appartiene senza dubbio alla seconda categoria. È uno di quei volti che non cercano il centro della scena, ma che finiscono inevitabilmente per dominarla grazie alla forza della loro interpretazione. Leggi anche  Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, un anno dopo il sì: il sogno Fabrizio Gifuni a 361 Magazine parlando del suo personaggio nella fiction Portobello ha dichiarato: “Più che ore la preparazione e tutto il lavoro di preparazione con Marco è durato un anno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

fabrizio gifuni si racconta a 361 magazine l8217intervista video
© 361magazine.com - Fabrizio Gifuni si racconta a 361 Magazine. L’intervista (VIDEO)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fabrizio Gifuni racconta Enzo Tortora nella serie di Marco Bellocchio: “Una tragedia reale”Un attore ha recentemente interpretato un noto presentatore televisivo nella serie diretta da un regista italiano, dedicata a un caso di errore...

Francesca Michielin a 361 Magazine: “Spero che si parli continuamente di questi temi”La cantautrice è intervenuta durante un evento del Primo Maggio, esprimendo il desiderio che si continui a discutere di determinati temi.

Temi più discussi: Intervista e Fotogallery - incontro con Fabrizio Gifuni; Fabrizio Gifuni: Mi porto a casa tutti i personaggi, le figlie mi sgridano: basta fare Moro; Gifuni: Girare Portobello nell'aula bunker di Poggioreale ha aggiunto peso e sofferenza alla serie; Carlo Verdone e Call my agent, gli annunci ai Nastri d'Argento Grandi Serie: Dalle piattaforme torniamo al cinema.

Fabrizio Gifuni: Disturbare non stanca maiCi sono storie rimosse e corpi che il nostro Paese non riesce a seppellire: abitano l’immaginario collettivo come scomode pietre d’inciampo. Fabrizio Gifuni ha consacrato gran parte della sua carriera ... esquire.com

Fabrizio Gifuni: Aggressività, cattiveria e insulto sono la nuova frontiera della sincerità. Viviamo in un eterno presente in cui si può dire tutto, senza conseguenzeL'attore è Enzo Tortora in Portobello. La serie di Marco Bellocchio dedicata all'odissea umana e giudiziaria del conduttore accusato di associazione camorristica e traffico di droga. Dal 20 febbraio ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web