Fabrizio Gifuni si racconta a 361 Magazine L’intervista VIDEO

Fabrizio Gifuni ha parlato con 361 Magazine, condividendo aspetti della sua professione di attore. Ha descritto la sua capacità di immergersi completamente nei personaggi, riuscendo a scomparire durante la recitazione. L’intervista, disponibile anche in formato video, ha approfondito il suo metodo di lavoro e l’approccio alla recitazione. Gifuni ha anche parlato delle sfide e delle tecniche per mantenere l’autenticità nel ruolo.

Fabrizio Gifuni, l’arte rara di scomparire nei personaggi. Ecco cosa è emerso dalle sue dichiarazioni. L’intervista. Nel panorama del cinema e del teatro italiano esistono attori che conquistano il pubblico attraverso la popolarità e altri che lo fanno attraverso la profondità. Fabrizio Gifuni appartiene senza dubbio alla seconda categoria. È uno di quei volti che non cercano il centro della scena, ma che finiscono inevitabilmente per dominarla grazie alla forza della loro interpretazione. Leggi anche Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, un anno dopo il sì: il sogno Fabrizio Gifuni a 361 Magazine parlando del suo personaggio nella fiction Portobello ha dichiarato: “Più che ore la preparazione e tutto il lavoro di preparazione con Marco è durato un anno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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