Fabian Ruiz, che a Napoli era spesso preso di mira, ha ottenuto risultati significativi a livello internazionale. Con due vittorie in Champions League e un Mondiale, il suo nome compare ora nella classifica del Pallone d’Oro. Nonostante le critiche ricevute in passato, la sua carriera si è evoluta, portandolo a riconoscimenti che in passato sembravano lontani.

Fabian Ruiz da Pallone d’Oro? Calma, ma nemmeno troppa. Due Champions League e un Mondiale in bacheca, e pensare che a queste latitudini c’era chi gli dava del pacco. D’altronde, il giornalismo sportivo di casa nostra è spesso una rendita di posizione: c’è chi occupa la cattedra per diritto di firma e chi la competenza non sa nemmeno dove stia di casa. L’andaluso, preteso a Napoli da Carlo e Davide Ancelotti, finì dritto nel tritacarne. Non era una critica tecnica, era una crociata ideologica contro il tecnico e suo figlio. Risultato? Fabian fu bollato nell’ordine come: lento, macchinoso, bidone sopravvalutato. Insomma, un pacco da rifilare al primo malcapitato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Fabian Ruiz a Napoli veniva deriso. Finirà in classifica al Pallone d’Oro

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Fabian Ruiz ou zaïre Emery au milieu de terrain

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Temi più discussi: Fabián Ruiz, il metronomo silenzioso che guida la Spagna in finale; Fabián Ruiz, chiamatelo l’invincibile; Finale Mondiali, tutti i giocatori di Serie A e gli ex in Spagna-Argentina: da Lautaro a Paredes, da Fabian Ruiz a De Paul; Giocatori talismani per striscia d'imbattibilità: Fabian Ruiz sale sul podio.

Il discorso è molto semplice: chi al tempo di Napoli criticava Fabian Ruiz non capiva e probabilmente non capisce nulla di calcio. Chi ha sempre visto le sue qualità oggi non può che essere felice. Fabian Ruiz da oggi è un campione a tutto tondo di questo spo x.com

Fabian Ruiz sottovalutato? reddit

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