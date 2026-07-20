F1 promossi e bocciati GP Belgio Antonelli ineccepibile non si può dire altrettanto degli steward…

Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 si è concluso e i risultati sono stati definiti. Tra i piloti, uno si è distinto per prestazioni senza errori, mentre altri hanno avuto difficoltà. Gli steward hanno preso decisioni durante la corsa, ma non sono state tutte considerate impeccabili. La competizione si è chiusa e il campionato si sposta subito in Ungheria, dove domenica si correrà l’undicesima tappa.

Il Gran Premio del Belgio di F1 si è concluso, ma non c’è molto spazio per rimuginarci sopra. Il Circus, difatti, si sta già trasferendo verso l’Ungheria, dove domenica si disputerà l’undicesimo atto della stagione. Dunque, prima di immergersi nel contesto magiaro, analizziamo i promossi e i bocciati di Spa-Francorchamps, consci che a breve ci sarà un altro appello, pronto a corroborare o stravolgere i verdetti belgi. PROMOSSI. ANTONELLI Kimi (Mercedes) – Il successo di Spa-Francorchamps vale quello di Montecarlo, se non addirittura di più. Non è tanto il fatto di aver vinto, quanto il modo in cui ha avuto ragione degli avversari, prendendosi di forza la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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