Il Gran Premio del Canada del 2026 si è concluso con alcune sorprese tra i piloti. Antonelli ha concluso la gara in modo freddo e preciso, mentre Hamilton ha portato la Ferrari sulle spalle, chiudendo in posizione di rilievo. La gara si è svolta durante un fine settimana intenso, con due appuntamenti in tre settimane, lasciando il circuito nordamericano e preparando il ritorno alla stagione europea.

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 è ormai passato dall’attualità alla cronaca. Archiviata la strana trasferta nordamericana, durante la quale il Circus ha affrontato due gare nell’arco di tre settimane, ci si appresta ad affrontare la stagione europea. Difatti, sinora, la massima categoria automobilistica non ha ancora corso nel Vecchio Continente! Tuttavia, prima di tuffarsi nelle “classiche”, si può effettuare un ritorno sulla gara di Montreal, valutandone promossi e bocciati. PROMOSSI. ANTONELLI Kimi (Mercedes) – Non è stato un fine settimana facile, perchè il compagno di squadra è andato allo scontro frontale verso di lui. Giustamente, perché non ha senso che Russell faccia da comprimario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, promossi e bocciati GP Canada 2026. Antonelli freddo e chirurgico, Hamilton si prende la Ferrari sulle spalle

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F1, GP Canada 2026. Prime frizioni fra Russell e Antonelli. Ferrari e Hamilton fanno la danza della pioggiaAlle 22:00 di domenica 24 maggio 2026 si svolgerà il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1.

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