Il Gran Premio di Miami di Formula 1 si è concluso con Kimi Antonelli che ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito da Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente in seconda e terza posizione. La gara si è svolta dopo la Sprint di sabato, vinta dai due piloti della McLaren. La Ferrari ha avuto risultati deludenti, mentre Antonelli ha ottenuto una vittoria importante.

Il Gran Premio di Miami di F1 si è concluso con il successo di Kimi Antonelli davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, vincitori della Sprint disputata sabato. A power unit chetate, si può andare a vedere chi sono stati i promossi e i bocciati della gara disputata in Florida. PROMOSSI. ANTONELLI Kimi (Mercedes) – Non è perfetto, pasticcia, ma che importa al cospetto del risultato finale? Corre da Leone e vince la gara. Non bisogna dimenticarsi come ci si trovi al cospetto di un teenager, che tuttavia sta dimostrando di essere un potenziale Campione del Mondo. Lunga è la strada verso l’Iride e non dimentichiamoci della parabola di Oscar Piastri nel 2025, però l’affermazione di Miami è la dimostrazione di come il bolognese non sia un bluff.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, promossi e bocciati Miami. Kimi Antonelli ruggisce, la Ferrari si lecca le ferite

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