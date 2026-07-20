F1 pagelle GP Belgio 2026 | Antonelli 10 Hamilton 5,5?

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, dalla pole position fino al traguardo, diventando il primo italiano a conquistare il podio a Spa dopo 73 anni. La sua prestazione è stata valutata con il massimo dei voti. Hamilton ha concluso la gara con un punteggio di 5,5, mentre altri piloti hanno registrato risultati variabili. La gara si è svolta con condizioni meteo variabili e numerosi sorpassi lungo il circuito.

Il Gran Premio del Belgio ha un padrone solo: Kimi Antonelli, perfetto dalla pole al traguardo, che a Spa riporta un italiano sul gradino più alto 73 anni dopo Alberto Ascari. Ecco i voti della gara di Spa-Francorchamps. Kimi Antonelli — 10. Prova da fuoriclasse. Tiene testa a Verstappen al via, incassa senza scomporsi la Virtual Safety Car che rimette Leclerc davanti e poi ricuce il gap fino al sorpasso di forza sul Kemmel, al giro 34. «È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo alcune tappe difficili per me», ha detto. Primo italiano a vincere a Spa dal 1953 di Ascari: pesa quanto i 45 punti di margine nel Mondiale. Charles Leclerc — 8,5. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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