Durante il Gran Premio del Belgio, un pilota ha ottenuto il massimo punteggio per la sua prestazione, dimostrando grande abilità in pista. Un altro ha mostrato determinazione nel tentativo di recuperare posizioni, mentre un terzo ha commesso errori che hanno compromesso la sua gara. La gara si è svolta domenica 19 luglio, con varie performance tra i piloti della categoria.

PAGELLE GP BELGIO F1 2026. Domenica 19 luglio ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes) 10: oggi a Spa ha disputato una prova di altissimo livello anche se qualche dettaglio poteva essere migliore. Per il resto ha disputato una gara perfetta. Matura, come ha detto Wolff, e consapevole, andando a riprendere e superare Leclerc. 73 anni dopo un italiano vince a Spa. Sesta vittoria stagionale. Clamoroso! CHARLES LECLERC (Ferrari) 8.5: solo un grande Kimi gli nega la seconda vittoria consecutiva. A Silverstone aveva sorpreso tutti, oggi c’è andato molto vicino. Alla partenza è eccezionale tanto da salire al secondo posto. Per una volta la VSC gli dà una mano e lui prova a sfruttarla nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, pagelle GP Belgio 2026: Antonelli impeccabile, Leclerc combattivo, Hamilton pasticcia

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