F1 pagelle GP Canada 2026 | Antonelli 10 Hamilton 9?

Notizia in breve

Il Gran Premio del Canada 2026 ha visto Kimi Antonelli vincere per la quarta volta consecutiva, mentre Lewis Hamilton si è piazzato sul podio con la Ferrari. Max Verstappen è entrato tra i primi tre con la Red Bull, dopo alcune gare senza podio. La gara ha confermato Antonelli in testa alla classifica, con Hamilton che torna a punti e Verstappen che ottiene un risultato tra i primi tre.