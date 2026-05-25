F1 pagelle GP Canada 2026 | Antonelli 10 Hamilton 9?

Da ilgiornaledigitale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gran Premio del Canada 2026 ha visto Kimi Antonelli vincere per la quarta volta consecutiva, mentre Lewis Hamilton si è piazzato sul podio con la Ferrari. Max Verstappen è entrato tra i primi tre con la Red Bull, dopo alcune gare senza podio. La gara ha confermato Antonelli in testa alla classifica, con Hamilton che torna a punti e Verstappen che ottiene un risultato tra i primi tre.

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Il GP del Canada 2026 ha consegnato alla Formula 1 un’immagine nitida: Kimi Antonelli davanti a tutti per la quarta volta consecutiva, Lewis Hamilton ritrovato sul podio in Ferrari, Max Verstappen finalmente nei primi tre con la Red Bull. Sull’altra faccia del weekend, una McLaren da dimenticare, l’addio sportivo di George Russell al sogno di vittoria e una marmotta che ha attraversato la storia di Montreal. Ecco i nostri voti pilota per pilota. Il podio del GP del Canada 2026: Antonelli festeggia tra Hamilton e Verstappen. Foto: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Kimi Antonelli — Voto 10. Quarta vittoria di fila, giro veloce in 1:14.210, gestione perfetta della safety car virtuale dopo il ritiro del compagno. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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