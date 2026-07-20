Oscar Piastri ha commentato la mancanza di penalità per Leclerc dopo l’incidente in Belgio, affermando di aspettarsi almeno una bandiera bianca e nera. Il pilota ha concluso il Gran Premio in quinta posizione, senza ulteriori sanzioni. La gara si è svolta senza modifiche al risultato nonostante l’incidente tra i due piloti, che ha attirato l’attenzione sul comportamento in pista. La decisione della direzione di gara non ha comportato penalità per il pilota monegasco.

Oscar Piastri non è andato oltre un discreto quinto posto nel Gran Premio del Belgio 2026, decima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota australiano della McLaren sembrava in grado di giocarsi il podio nelle fasi iniziali della gara sulla pista di Spa-Francorchamps, trovando un buon passo e mettendo sotto pressione le Ferrari fino al tentativo di sorpasso nei confronti di Charles Leclerc, con il monegasco che si è difeso in maniera aggressiva provocando una lieve collisione alla staccata di Les Combes e danneggiando leggermente la vettura papaya di Piastri. “ Credo che nel primo stint il fattore principale sia stato il danno alla macchina, perché ho perso una buona quantità di carico aerodinamico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri sulla mancata penalità a Leclerc: “Mi aspettavo almeno una bandiera bianca e nera…”

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