Max Biaggi | Weekend non positivo Fernandez? Mi aspettavo una penalità

Un fine settimana complicato per l’Aprilia in MotoGP, dopo un inizio di stagione molto promettente. La scuderia di Noale ha visto alcuni problemi tecnici e penalità che hanno influenzato i risultati in gara. Max Biaggi ha commentato il weekend, affermando che non è stato positivo e che si aspettava una penalità per Fernandez, che ha partecipato alla gara. La squadra ora si prepara per le prossime prove, cercando di migliorare le prestazioni della moto.

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