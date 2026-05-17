Max Biaggi | Weekend non positivo Fernandez? Mi aspettavo una penalità

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fine settimana complicato per l’Aprilia in MotoGP, dopo un inizio di stagione molto promettente. La scuderia di Noale ha visto alcuni problemi tecnici e penalità che hanno influenzato i risultati in gara. Max Biaggi ha commentato il weekend, affermando che non è stato positivo e che si aspettava una penalità per Fernandez, che ha partecipato alla gara. La squadra ora si prepara per le prossime prove, cercando di migliorare le prestazioni della moto.

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Un weekend difficile per l’Aprilia. Dopo il dominio clamoroso di Le Mans, la scuderia di Noale ha chiuso senza nessun piazzamento sul podio la gara lunga valida per il GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP andato in scena questo fine settimana sul complicato circuito del Montmelò. Nonostante quanto successo, tra cui anche due bandiere rosse, il team italiano ha comunque tenuto botta in ottica classifica mondiale, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin rimasti rispettivamente al primo ed al secondo posto con 140 e 127 punti. A commentare quanto successo ci ha pensato Max Biagg i, ambasciatore di Aprilia, ospite nel post-gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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