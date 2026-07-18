Durante le qualifiche del GP del Belgio 2026, il pilota ha ottenuto la pole position, mentre un altro, grazie a una penalità, si è qualificato in seconda fila. La sessione si è svolta sul circuito di Spa-Francorchamps.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Belgio 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Spa-Francorchamps. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 19 luglio, che si snoderà lungo l’iconico tracciato nelle Ardenne sulla consueta distanza dei 300 chilometri, tutto all’insegna della velocità e con il caldo che potrebbe fare la differenza. Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del GP del Belgio, stampando un perentorio 1:44.361 al volante della Mercedes e infliggendo distacchi abissali all’intera concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Belgio 2026: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila grazie ad una penalità

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