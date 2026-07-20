Durante le qualifiche a Spa-Francorchamps, un giovane pilota di 17 anni è stato eliminato nel Q1, visibilmente commosso. Dopo l’uscita, ha dichiarato che i limiti dell’auto e il suo stile di guida hanno contribuito alla sua eliminazione. La sua crescita professionale, da esordiente a talento emergente, si è evidenziata in questa stagione, ma questa battuta d’arresto sottolinea le difficoltà di adattarsi a livelli così elevati.

Spa-Francorchamps, 26 luglio 2025. Andrea Kimi Antonelli compare davanti alle telecamere sull’ orlo delle lacrime dopo essere stato eliminato nel Q1. “E’ un momento complicato, sappiamo che l’auto ha dei limiti, ma il mio modo di guidarla acuisce i problemi” ammette, in maniera onesta e sconsolata. In quel momento è nell’occhio del ciclone. La sua stagione d’esordio è difficile, i risultati non arrivano e c’è chi afferma che Mercedes, nel dargli fiducia per sostituire Lewis Hamilton, abbia preso un abbaglio. Eppure, la sera del 27 luglio 2025, Toto Wolff conferma Antonelli anche per il 2026. La sua presenza nel team non è in discussione ribadisce il manager austriaco, che crede fortemente nel suo pilota. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Kimi Antonelli da pulcino bagnato a rapace spietato. Maturazione esponenziale, indispensabile per tagliare il traguardo supremo

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