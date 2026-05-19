Un commento recente ha visto protagonista un politico che ha commentato con termini ironici il comportamento della presidente del consiglio, definendola “pulcino bagnato”. La frase ha suscitato reazioni e discussioni tra gli osservatori politici, mentre alcuni analisti considerano questa uscita come una possibile sottovalutazione o come un tentativo di strumentalizzazione. La vicenda si inserisce in un clima di tensione e confronto acceso tra le parti, con implicazioni che coinvolgono direttamente le dinamiche interne al panorama politico.

Un errore di sottovalutazione, nella migliore delle ipotesi. Oppure una lettura strumentale, nel più malizioso (e verosimile) dei casi. A Otto e mezzo, su La7, Lilli Gruber e i suoi ospiti fanno una riflessione sui 4 annidi governo di Giorgia Meloni alla luce dell’intervento della leader di Fratelli d’Italia al premier-time alla Camera e Massimo Giannini, come da copione, spara. «Meloni mi ha dato l’impressione di essere un pulcino bagnato - attacca l’editorialista di Repubblica -, ha attraversato la tempesta del referendum che per lei è stata disastrosa, ha subito e pagato un altissimo prezzo al suo trumpismo prolungato per quasi 4 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giannini fuori controllo su Meloni, l'ultima sparata: "Pulcino bagnato"

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