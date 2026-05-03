Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il Gran Premio di Miami 2026, ottenendo la quarta vittoria consecutiva in altrettante gare della stagione. La sua prestazione lo ha portato al successo in questa gara, confermando la sua imbattibilità finora nel campionato. La corsa si è svolta nel circuito di Miami, con Antonelli che ha dominato fin dall'inizio.

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami 2026 conquistando la quarta vittoria consecutiva in altrettante gare di stagione. Il diciannovenne pilota Mercedes ha dominato il Miami International Autodrome chiudendo davanti a Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren), con George Russell quarto a 43 secondi dal compagno di squadra. Mercedes prima nella classifica costruttori. Per la Ferrari giornata amara: Charles Leclerc ha perso il podio nell’ultimo giro per un errore autoaccusato, scivolando dal terzo al sesto posto. Antonelli da fenomeno: 100 punti su 100, Mondiale in pugno. Il bolognese è il leader del Mondiale 2026 con il punteggio massimo possibile: 100 punti dopo 4 Gran Premi.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Kimi Antonelli da leggenda: 4 su 4 a Miami, F1 in fuga?

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Kimi Antonelli vince la gara del GP di Miami della Formula 1 2026 e lo fa da leader vero Beffa per Leclerc all'ultimo giro: https://fanpa.ge/cxvzq - facebook.com facebook

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