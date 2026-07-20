F1 GP Ungheria 2026 | programma orari tv streaming

Dal 23 al 25 luglio si svolgerà il Gran Premio d’Ungheria 2026 all’Hungaroring, valido come undicesimo round del campionato di Formula Uno. La gara sarà l’ultima del calendario prima della pausa estiva. Le sessioni di prove libere e qualifiche si terranno nei giorni precedenti. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con orari ancora da confermare.

Da venerdì 23 a domenica 25 luglio la Formula Uno farà tappa all’Hungaroring per il weekend del Gran Premio d’Ungheria 2026, valevole come undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno e ultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. Il circus, dopo la trasferta in quel di Budapest, si fermerà infatti per quattro settimane prima di tornare in azione a Zandvoort dal 21 al 23 agosto. Dopo la tre giorni di Spa-Francorchamps c’è grande curiosità per assistere ad un nuovo capitolo della rivalità tra Mercedes e Ferrari, con Kimi Antonelli che si presenterà sul suolo magiaro da leader della classifica generale con un vantaggio di 45 punti su Lewis Hamilton, 50 sul compagno di squadra George Russell e 78 sull’altro ferrarista Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

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