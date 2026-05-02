Superbike oggi GP Ungheria 2026 | orari Superpole e gara-1 tv programma streaming

Oggi al Balaton Park si svolgono le sessioni di Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Ungheria 2026, quarta tappa del campionato mondiale Superbike. Gli appassionati seguiranno le prove e la corsa, con orari e programmazione disponibili per la televisione e lo streaming. L’evento si inserisce nel calendario stagionale, attirando piloti e fan da diverse nazioni.

Tutto pronto al Balaton Park per un sabato in cui si terranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Ungheria 2026, valevole come quarta tappa stagionale del Mondiale Superbike. La pista magiara si appresta ad ospitare le prime sessioni clou del weekend, con i riflettori puntati sicuramente su Nicolò Bulega dopo aver fatto tripletta nei primi tre appuntamenti del campionato. Il pilota emiliano della Ducati è già in fuga nella classifica generale con un vantaggio di 69 punti sul compagno di squadra spagnolo Iker Lecuona e, vincendo la prima gara del fine settimana ungherese, firmerebbe il nuovo record assoluto della categoria con 14 successi consecutivi (uno in più rispetto a Toprak Razgatlioglu) restando in lizza inoltre per eguagliare o battere anche le 11 affermazioni di fila ad inizio stagione collezionate da Alvaro Bautista nel 2019.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming Notizie correlate Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streamingOggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Superbike oggi in tv, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingOggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming; SBK 2026. Gran Premio di Ungheria. Gli ORARI TV del GP a Balaton Park; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming. Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streamingTutto pronto al Balaton Park per un sabato in cui si terranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d'Ungheria 2026, valevole come quarta tappa stagionale ... oasport.it Diretta Sbk Superbike | Iker Lecuona primo anche in FP2! GP Ungheria 2026 Balaton Park (oggi 1° maggio)Diretta Sbk Superbike streaming video tv prove libere GP Ungheria 2026 Balaton Park oggi venerdì 1° maggio: orari, tempi, cronaca e classifiche. ilsussidiario.net Nei test di oggi a Jerez, il team Prima Pramac Yamaha ha concentrato il proprio lavoro su elettronica e assetto. Razgatlioglu: “Devo smettere di guidare come in Superbike” - facebook.com facebook