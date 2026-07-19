Il Gran Premio di Ungheria si terrà dal 24 al 26 luglio 2026. L’evento si svolgerà sul circuito di Budapest e vedrà le sessioni di prove libere, qualifiche e la gara ufficiale nello stesso fine settimana. La trasmissione dell’evento sarà disponibile in televisione e streaming, con orari ancora da comunicare. Questo appuntamento rappresenta una delle tappe del campionato mondiale di Formula 1 per la stagione 2026.

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di Ungheria. L’evento è programmato nel fine settimana del 24, 25 e 26 luglio. Dunque, non vi sarà alcuna pausa tra il weekend corrente, dedicato al GP del Belgio, che nella giornata odierna manderà in scena la propria gara, e la competizione che sarà ospitata dall’autodromo dell’ Hungaroring. Il tracciato misura 4.381 metri. La prima presenza in calendario è datata 1986 e la vittoria fu appannaggio di Nelson Piquet su Williams-Honda. L’edizione più recente è invece quella del 2025, nella quale ha primeggiato Lando Norris alla guida di una McLaren. Quello del 2026 sarà il quarantunesimo Gran Premio iridato a tenersi in terra magiara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming

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