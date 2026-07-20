La Formula Uno si appresta a trasferirsi nel giro di pochi giorni da Spa-Francorchamps a Budapest per affrontare da venerdì 24 a domenica 26 il weekend di gara del Gran Premio d’Ungheria 2026, undicesimo round della stagione e ultimo appuntamento in calendario prima della pausa estiva. Ferrari, sulla scia degli ottimi risultati raccolti da Barcellona in poi, si presenterà all’Hungaroring con l’obiettivo di giocarsela quantomeno alla pari con Mercedes per la vittoria. Dopo essersi dimostrata inferiore (e non di tanto) solamente alla W17 di Kimi Antonelli sia a Silverstone che in Belgio, su due piste sulla carta sfavorevoli che dovevano... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Ferrari favorita per la vittoria a Budapest? Hungaroring terreno ideale per la SF-26

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Ferrari favourites in Hungary Charles Leclerc disagrees

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La #Mercedes arriva in Belgio da favorita, ma #Antonelli mette in guardia i suoi: Kimi si aspetta una #Ferrari competitiva a Spa-Francorchamps #F1 #BelgianGP x.com

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