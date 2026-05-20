LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | terreno ideale per le fughe UAE favorita
Benvenuti alla diretta dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si svolge tra Porcari e Chiavari. La tappa presenta un terreno favorevole alle fughe e l’attenzione si concentra sulla squadra favorita, che potrebbe tentare di sfruttare le condizioni di percorso. La corsa attraversa diverse località e il percorso si sviluppa lungo un tracciato che favorisce le iniziative di attacco fin dalle prime fasi. Seguite con noi gli sviluppi di questa tappa in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, siamo a metà della Corsa Rosa, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. Dopo le grandi fatiche della cronometro di ieri, il Giro non perdona, con un’altra tappa molto impegnativa. Il percorso misura 195 km, con 2850 metri di dislivello. I primi 75 km saranno tranquilli, con solo il traguardo volante di Luni che potrebbe ingolosire i velocisti. Ci saranno poi tre “salitelle” non classificate, prima del Passo del Termine (7.4 km al 4.9% medio, terza categoria). Quest’ultimo segna l’inizio della parte più complicata della gara, in cui sono racchiusi gli ultimi 90 km. 🔗 Leggi su Oasport.it
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