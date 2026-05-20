LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | terreno ideale per le fughe UAE favorita

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla diretta dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si svolge tra Porcari e Chiavari. La tappa presenta un terreno favorevole alle fughe e l’attenzione si concentra sulla squadra favorita, che potrebbe tentare di sfruttare le condizioni di percorso. La corsa attraversa diverse località e il percorso si sviluppa lungo un tracciato che favorisce le iniziative di attacco fin dalle prime fasi. Seguite con noi gli sviluppi di questa tappa in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, siamo a metà della Corsa Rosa, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. Dopo le grandi fatiche della cronometro di ieri, il Giro non perdona, con un’altra tappa molto impegnativa. Il percorso misura 195 km, con 2850 metri di dislivello. I primi 75 km saranno tranquilli, con solo il traguardo volante di Luni che potrebbe ingolosire i velocisti. Ci saranno poi tre “salitelle” non classificate, prima del Passo del Termine (7.4 km al 4.9% medio, terza categoria). Quest’ultimo segna l’inizio della parte più complicata della gara, in cui sono racchiusi gli ultimi 90 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro d8217italia 2026 tappa di oggi in diretta terreno ideale per le fughe uae favorita
© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: terreno ideale per le fughe, UAE favorita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

Video Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo recupera terreno sulla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:17 Nel novero dei candidati al successo di giornata rientra anche il francese Paul Magnier della Soudal...

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel e Vingegaard entrano insieme negli ultimi 15 km. UAE all’inseguimentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.

live giro d italiaLIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: terreno ideale per le fughe, UAE favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'undicesima tappa del Giro d'Italia ... oasport.it

live giro d italiaLIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna domina, Arensman da urlo, Pellizzari perde poco da VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17.08 Hindley dietro ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web