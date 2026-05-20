LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | terreno ideale per le fughe UAE favorita

Benvenuti alla diretta dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si svolge tra Porcari e Chiavari. La tappa presenta un terreno favorevole alle fughe e l’attenzione si concentra sulla squadra favorita, che potrebbe tentare di sfruttare le condizioni di percorso. La corsa attraversa diverse località e il percorso si sviluppa lungo un tracciato che favorisce le iniziative di attacco fin dalle prime fasi. Seguite con noi gli sviluppi di questa tappa in tempo reale.

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