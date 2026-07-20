Dopo la conclusione dei campionati europei under 18 a Rieti, il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha commentato i risultati, ricevendo riconoscimenti da parte di team e dell’organizzazione continentale. Ha sottolineato il successo dell’evento dal punto di vista organizzativo e ha affermato che l’atletica italiana si trova in buona salute, con attenzione rivolta alle prossime competizioni internazionali, tra cui i campionati mondiali a Roma, e le tappe di Birmingham, Eugene e Los Angeles.

Il presidente FIDAL dopo la chiusura della rassegna continentale: “Grande successo organizzativo, Rieti ha risposto benissimo. L’atletica italiana sta benissimo, ora Birmingham, Eugene, Los Angeles e il sogno Mondiali a Roma”. Gli Europei Under 18 di atletica di Rieti sono andati in archivio con il saluto alle delegazioni, agli atleti e a un pubblico che ha riempito e animato lo stadio per quattro giornate di gare. La rassegna continentale, conclusa ieri, domenica 19 luglio, ha portato nel centro d’Italia 1100 giovani atleti impegnati nella conquista di 40 titoli europei. Un evento che, secondo il presidente della FIDAL Stefano Mei, ha saputo unire sport, territorio e organizzazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei U18 Rieti, Mei traccia il bilancio: “Complimenti dai team e da European Athletics”

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