I Campionati Europei Under 18 di atletica si sono conclusi ieri sera allo stadio Guidobaldi di Rieti. L’evento si è svolto senza problemi evidenti, secondo quanto dichiarato dall’organizzatore. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi Mondiali di atletica, che si terranno a Roma. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali risultati o partecipanti specifici.

Ieri sera si sono conclusi ufficialmente i Campionati Europei Under 18 di atletica 2026 allo stadio Guidobaldi di Rieti, con l’Italia che ha saputo sfruttare solo in parte il vantaggio del “fattore campo” non riuscendo a replicare i risultati ottenuti nell’edizione record di Banská Bystrica 2024 (quindici medaglie) ma raccogliendo comunque un discreto bottino di otto podi (2 ori, 4 argenti e 2 bronzi). Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha fatto un bilancio finale della manifestazione tramite i canali ufficiali della FIDAL. “ In questi Europei di Rieti avevamo davanti una sfida impegnativa soprattutto dal punto di vista organizzativo, perché per quanto riguarda i risultati eravamo abbastanza tranquilli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Atletica, Stefano Mei: “L’Europeo U18 di Rieti è stato un successo organizzativo. Ora puntiamo ai Mondiali con Roma”

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