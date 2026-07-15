Domani inizia a Rieti, allo stadio Guidobaldi, la rassegna europea di atletica Under 18 2026. La competizione si svolgerà fino a domenica 19 luglio, con numerosi giovani atleti che si sfideranno in diverse discipline. L’Italia presenta alcune possibili medaglie, con atleti già in evidenza nelle qualificazioni e pronti a competere per il podio. La manifestazione coinvolge numerosi paesi europei e si estende su quattro giorni di gare.

Ormai ci siamo. Iniziano domani i Campionati Europei Under 18 di atletica 2026, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti da giovedì 16 a domenica 19 luglio. La rassegna continentale giovanile metterà in palio nel complesso 40 titoli e l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con una maxi-selezione di 35 allieve e 40 allievi nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie. Una delle stelle principali dell’intera manifestazione è sicuramente Kelly Doualla, enfant prodige della velocità detentrice della miglior prestazione europea U18 di sempre con l’11.21 di un anno fa agli EYOF anche se in questa stagione non è ancora scesa sotto l’11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Europei atletica U18 2026: le carte da medaglia dell’Italia a Rieti

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