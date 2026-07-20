Durante gli Europei U18 di Atletica a Rieti, Antony Del Pioluogo ha vinto una medaglia d’argento nel getto del peso. La competizione si è svolta nello stadio locale, che si conferma sede adatta per le giovani promesse dello sport. L’atleta italiano ha ottenuto la seconda posizione con un lancio che ha superato i 17 metri, contribuendo al risultato complessivo della squadra nazionale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da vari paesi europei.

Lo stadio di Rieti si conferma palcoscenico ideale per le nuove promesse dello sport, offrendo grande spettacolo durante gli Europei U18. L’Italia dell’atletica leggera giovanile continua a mietere successi e ad arricchire il proprio medagliere, dimostrando l’ottimo stato di salute del movimento e capitalizzando l’entusiasmo generato da la kermesse internazionale ospitata nella città laziale. La terza giornata di gare ha regalato emozioni fortissime, culminate con una splendida medaglia d’argento nel getto del peso. L’impresa di Del Pioluogo e le medaglie azzurre. La copertina della giornata spetta di diritto ad Antony Del Pioluogo, portacolori dell’Atletica Brugnera Friulintagli. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Europei U18 di Atletica a Rieti: argento per Antony Del Pioluogo nel getto del peso

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EUROPEI U18 RIETI 2026 | 200m Uomini| Finale

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