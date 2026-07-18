Antony Del Pioluogo regala all’italiana una splendida medaglia d’argento ai Campionati Europei U18 di Rieti. Il giovane lanciatore friulano sale sul secondo gradino del podio nel getto del peso al termine di una finale emozionante, mentre Gabriele Belardi chiude quarto nel salto con l’asta, sfiorando per pochissimo il bronzo. Del Pioluogo trova una misura di 19,81 metri e resta al comando della gara fino all’ultimo turno. A negargli il titolo continentale è stato il tedesco De Carvalho, capace di raggiungere 20,15 proprio nel momento decisivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei U18, Del Pioluogo d’argento nel peso: Belardi sfiora il podio nell’asta

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2 medaglie d'argento per l'ITALIA: Sorressa e Del Pioluogo - Europei U18 - riassunto day 3

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