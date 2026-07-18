Durante gli Europei Under 18 di atletica, Antony Del Pioluogo ha ottenuto la medaglia d’argento nel lancio del peso. La gara si è conclusa con una beffa finale, dopo che il suo ultimo tentativo non è stato sufficiente per superare l’avversario. La competizione si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La giornata si è conclusa alle 20.36, con la prossima diretta prevista per domani alle 8.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 20,36: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 8.30 per l’ultima giornata di gare a Rieti. Buona serata! 20.34: Due le medaglie per l’Italia nella terza giornata degli Europei Under 18 di Rieti. In mattinata l’argento di Sorressa nei 5 km di marcia, in serata l’argento di Del Pioluogo nel getto del peso al termine di una bella sfida con il tedesco De Carvalho. Non è stata una giornata brillantissima per i colori azzurri ma i podi sono arrivati e anche qualche pre4stazione di valore assoluto. Non sono mancate le prove al di sotto delle aspettative ma domani si volta pagina e l’Italia può prendersi altre soddisfazioni, soprattutto con Alessia Succo che oggi ha impressionato nei 100 ostacoli 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Antony Del Pioluogo argento con beffa finale nel peso!

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