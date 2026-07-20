A Rieti, durante i Campionati Europei Under 18 di atletica leggera, un’atleta ha conquistato la medaglia d’oro nella marcia, mentre un’altra ha ottenuto il bronzo. L’Italia ha ottenuto risultati importanti nelle competizioni giovanili, contribuendo con medaglie nelle gare di marcia. La manifestazione si svolge con partecipanti provenienti da diversi paesi europei e si concentra sulle discipline di atletica leggera under 18.

L’Italia dell’atletica leggera giovanile continua a regalare emozioni e risultati di altissimo livello tecnico ai Campionati Europei Under 18 in corso a Rieti. La marcia femminile si conferma terreno di caccia ideale per i colori azzurri, portando in dote due medaglie pesantissime nei 5000 metri su pista che arricchiscono il medagliere nazionale, portandolo a un totale di cinque podi, suddivisi in due ori, due argenti e un bronzo. In una competizione continentale di grande spessore, dove oltre mille atleti si sfidano per affermarsi nel panorama internazionale, la prestazione delle marciatrici italiane ha illuminato la giornata, ribadendo la centralità del movimento tricolore in questa specifica e durissima disciplina tecnica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Europei U18 Atletica: oro D’Alessandro e bronzo Carissimi nella marcia

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EUROPEI U18 RIETI 2026 | 5000m Marcia / Race Walk DONNE

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