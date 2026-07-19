Rebecca D’Alessandro marcia sull’oro | dominio totale agli Europei U18! Carissimi festeggia il bronzo
Rebecca D’Alessandro ha vinto l’oro nei 5.000 metri di marcia agli Europei U18 di atletica, in corso allo Stadio Guidobaldi di Rieti. La atleta italiana ha dominato la gara, portando a casa la seconda medaglia d’oro per il paese in questa competizione. La mattinata si è conclusa con un terzo posto di Carissimi, che ha conquistato il bronzo. La manifestazione continua con altre discipline e atleti in gara.
Rebecca D’Alessandro ha dominato i 5.000 metri di marcia, che hanno animato la mattinata conclusiva degli Europei U18 di atletica, in corso di svolgimento allo Stadio Guidobaldi di Rieti, e ha regalato all’Italia la seconda medaglia d’oro di questa rassegna continentale di categoria dopo il trionfo di Kelly Doualla sui 100 metri. L’azzurra si è fatta un regalo di compleanno anticipato in vista della 17 candeline che spegnerà il prossimo 29 luglio: era tra le grandi favorite della vigilia e ha fatto saltare il banco nella località laziale, attaccando di forza a metà gara, operando un magnifico cambio di ritmo e facendo letteralmente il vuoto. L’abruzzese tesserata per la Tethys Chieti è riuscita a scendere sotto il muro dei ventitré minuti, alzando le braccia al cielo con il tempo di 22:58. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Italiani U18 2026 Grosseto | 5000m Marcia Femminili
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