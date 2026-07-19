Rebecca D’Alessandro ha vinto l’oro nei 5.000 metri di marcia agli Europei U18 di atletica, in corso allo Stadio Guidobaldi di Rieti. La atleta italiana ha dominato la gara, portando a casa la seconda medaglia d’oro per il paese in questa competizione. La mattinata si è conclusa con un terzo posto di Carissimi, che ha conquistato il bronzo. La manifestazione continua con altre discipline e atleti in gara.

Rebecca D’Alessandro ha dominato i 5.000 metri di marcia, che hanno animato la mattinata conclusiva degli Europei U18 di atletica, in corso di svolgimento allo Stadio Guidobaldi di Rieti, e ha regalato all’Italia la seconda medaglia d’oro di questa rassegna continentale di categoria dopo il trionfo di Kelly Doualla sui 100 metri. L’azzurra si è fatta un regalo di compleanno anticipato in vista della 17 candeline che spegnerà il prossimo 29 luglio: era tra le grandi favorite della vigilia e ha fatto saltare il banco nella località laziale, attaccando di forza a metà gara, operando un magnifico cambio di ritmo e facendo letteralmente il vuoto. L’abruzzese tesserata per la Tethys Chieti è riuscita a scendere sotto il muro dei ventitré minuti, alzando le braccia al cielo con il tempo di 22:58. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rebecca D’Alessandro marcia sull’oro: dominio totale agli Europei U18! Carissimi festeggia il bronzo

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Campionati Italiani U18 2026 Grosseto | 5000m Marcia Femminili

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