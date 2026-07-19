Europei U18 Rieti D’Alessandro oro nella marcia | bronzo per Carissimi
Un atleta abruzzese ha vinto la medaglia d’oro nei 5000 metri di marcia ai campionati europei under 18, completando la gara in 22 minuti, 58 secondi e 95 centesimi. Un’altra atleta lombarda ha conquistato il bronzo nella stessa gara. In totale, l’Italia ha ottenuto cinque medaglie nella competizione.
Doppia medaglia azzurra nei 5000 metri di marcia su pista: trionfo per l’abruzzese in 22:58.95, terzo posto per la lombarda. Italia a quota cinque podi nella rassegna. La marcia regala un’altra giornata da ricordare all’Italia agli Europei U18 di atletica a Rieti. Nei 5000 metri su pista femminili, Rebecca D’Alessandro ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 22:58.95, mentre Caterina Carissimi ha chiuso al terzo posto in 23:21.37. Con questa doppietta, il bottino azzurro nella rassegna continentale sale provvisoriamente a cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo. Rebecca D’Alessandro ha costruito il suo successo con una prova di grande personalità. 🔗 Leggi su Sportface.it
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