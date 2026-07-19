Europei U18 Rieti D’Alessandro oro nella marcia | bronzo per Carissimi

Notizia in breve

Un atleta abruzzese ha vinto la medaglia d’oro nei 5000 metri di marcia ai campionati europei under 18, completando la gara in 22 minuti, 58 secondi e 95 centesimi. Un’altra atleta lombarda ha conquistato il bronzo nella stessa gara. In totale, l’Italia ha ottenuto cinque medaglie nella competizione.