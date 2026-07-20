Camilla Moroni ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Boulder a Barcellona. La climber ligure si è piazzata sul podio continentale, mentre sette atleti italiani sono arrivati alle semifinali. La gara si è svolta nel weekend al Circuit de Barcelona-Catalunya.

La climber ligure conquista una splendida medaglia ai Campionati Europei Senior Boulder, chiusi nel weekend al Circuit de Barcelona-Catalunya. Sette azzurri hanno raggiunto le semifinali. L’Italia chiude con una medaglia di prestigio i Campionati Europei Senior Boulder di Barcellona. Nel weekend appena concluso al Circuit de Barcelona-Catalunya, Camilla Moroni ha conquistato uno splendido bronzo continentale al termine di una gara in costante crescita. Il percorso dell’azzurra era iniziato dalle qualifiche, chiuse al 17° posto con 1 top e 2 zone, risultato sufficiente per conquistare l’accesso alla semifinale. Nel turno successivo Moroni ha cambiato ritmo, affrontando i blocchi con grande lucidità. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Europei Boulder, Camilla Moroni bronzo a Barcellona: Italia sul podio continentale

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