Arrampicata sportiva Camilla Moroni conquista il bronzo agli Europei boulder
Camilla Moroni ha conquistato il bronzo nella gara di boulder agli Europei in corso a Barcellona. La gara si è conclusa con questa medaglia, rappresentando un risultato di rilievo per l’Italia. La giornata si è rivelata intensa e piena di emozioni per la competizione continentale di arrampicata sportiva.
Gli Europei di Boulder regalano all’Italia una soddisfazione importante. Camilla Moroni infatti si è messa al collo la medaglia di bronzo nella rassegna continentale, in corso di svolgimento a Barcellona, al termine di una giornata incredibile.Dopo aver superato il taglio delle semifinali con il sesto score, l’azzurra si è presentata in finale facendo capire sin da subito le sue intenzioni d’attacco. Primo blocco risolto con un ottimo 24.5, seconda stazione che ha portato un totale di 9.8 punti, terzo blocco che porta a referto un importante 24.8: a quel punto Moroni lotta per l’oro, ma sul più bello la classe 2001 non riesce a trovare la stoccata per andare oltre. 🔗 Leggi su Oasport.it
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