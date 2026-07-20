Negli ultimi dieci anni, le azioni americane hanno registrato un rialzo del 310%, mentre quelle europee sono cresciute del 160%. La capitalizzazione di mercato totale delle aziende quotate negli Stati Uniti supera i 75 trilioni di dollari, contro i 15 trilioni dell’Europa. Il divario tra i due mercati si evidenzia anche nei risultati delle performance e nel valore complessivo delle imprese quotate.

Nei passati 10 anni il dominio delle azioni americane sui mercati è stato fenomenale e ha lasciato quelle europee molto indietro in termine di performances (S&P500 +310% sul periodo vs Stoxx600 +160%) e di capitalizzazione di mercato (la market cap totale delle aziende quotate vale 75tr Usd negli USA contro i 15tr dell’Europa). Questo fenomeno è spiegato dall’incredibile successo che le aziende USA hanno avuto in molteplici settori, sicuramente in larga parte legato al mondo della tecnologia, dell’AI, del digitale, ma anche in ambiti più “tradizionali” quali banche, aziende del settore difesa, consumi. Perché l’Europa è rimasta così... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Europa: ancora competitiva nel “nuovo” mondo?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

American vs UK Dance Competitions

Notizie e thread social correlati

“L’Europa si è fatta male da sola”: Giubilei e la ricetta competitiva per l’ambienteUn commento recente sottolinea che le questioni ambientali non dovrebbero essere affidate esclusivamente a partiti di sinistra o gruppi radicali.

«Serve un’Europa di valori che recuperi il proprio ruolo innovando e diventando competitiva»In un intervento recente, un rappresentante ha sottolineato la necessità di un’Europa che recuperi il proprio ruolo attraverso l’innovazione e la...

Temi più discussi: EMA: Nuova riforma farmaceutica occasione storica per rendere l’Europa più innovativa, competitiva e vicina ai pazienti; Ryanair, utile in calo del 34% nel primo trimestre; Eurofer: L’ETS sostenga gli investimenti, non la deindustrializzazione; Cosa fa Stellantis in Italia e perché chiediamo aiuto all’Ue. Parla Cappellano (Stellantis).

Borsa unica europea, un sogno per competere globalmenteLa capitalizzazione dei mercati azionari europei è sottodimensionata rispetto al Pil. L'Europa rischia di perdere terreno senza un mercato finanziario unificato. Una borsa unica potrebbe sostenere la ... italiaoggi.it

Europa: ancora competitiva nel nuovo mondo?Nei passati 10 anni il dominio delle azioni americane sui mercati è stato fenomenale e ha lasciato quelle europee molto indietro in termine di performances (S&P500 +310% sul periodo vs Stoxx600 +160%) ... panorama.it