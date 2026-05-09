Serve un’Europa di valori che recuperi il proprio ruolo innovando e diventando competitiva

In un intervento recente, un rappresentante ha sottolineato la necessità di un’Europa che recuperi il proprio ruolo attraverso l’innovazione e la competitività. Sono stati ribaditi l’importanza di scelte strategiche chiare e di adesioni basate su valori condivisi, riducendo il numero di regolamenti e direttive. Si è anche parlato di maggiore attenzione all’innovazione, alla ricerca, all’indipendenza energetica e a una semplificazione delle procedure.

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