Serve un’Europa di valori che recuperi il proprio ruolo innovando e diventando competitiva

Da ilpiacenza.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un intervento recente, un rappresentante ha sottolineato la necessità di un’Europa che recuperi il proprio ruolo attraverso l’innovazione e la competitività. Sono stati ribaditi l’importanza di scelte strategiche chiare e di adesioni basate su valori condivisi, riducendo il numero di regolamenti e direttive. Si è anche parlato di maggiore attenzione all’innovazione, alla ricerca, all’indipendenza energetica e a una semplificazione delle procedure.

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«Servono scelte strategiche chiare, adesioni meritocratiche basate su comuni valori; meno direttive e regolamenti chiari ed univoci; ci sono troppe regole, bisogna essere più attenti all’innovazione, puntare sulla ricerca, conseguire un’indipendenza energetica ed una radicale semplificazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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