L’Europa si è fatta male da sola | Giubilei e la ricetta competitiva per l’ambiente
Un commento recente sottolinea che le questioni ambientali non dovrebbero essere affidate esclusivamente a partiti di sinistra o gruppi radicali. Un esperto ha dichiarato che l’Europa ha causato danni a se stessa e ha proposto una strategia competitiva come soluzione. La discussione si concentra sulla necessità di approcci più pratici e condivisi per affrontare le sfide ambientali, evitando che le responsabilità siano attribuite a singoli attori politici o movimenti.
(Adnkronos) – Il tema ambientale non può essere lasciato soltanto alla sinistra o ai movimenti radicali. È da questa convinzione che parte la riflessione di Francesco Giubilei nella nuova puntata di “Italia in transizione”, il podcast di Adnkronos e Shared Ground condotto dal vicedirettore Giorgio Rutelli. Presidente di Nazione Futura e direttore della Fondazione Alleanza Nazionale,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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