È iniziata la Walk for the Cure, evento dell’Estate Vitulanese 2026 dedicato alla lotta ai tumori del seno. La manifestazione prevede una camminata di sensibilizzazione e raccolta fondi. L’evento si inserisce nel programma di questa estate, che include musica, spettacoli e tradizione, ma anche momenti di partecipazione civica e impegno sociale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sui numeri di partecipanti o sui soggetti coinvolti.

L’Estate Vitulanese 2026 non sarà soltanto musica, spettacoli e tradizione. Sarà anche un grande momento di partecipazione civile e di impegno sociale. Da oggi infatti sono aperte le preiscrizioni all’iniziativa ed è già possibile ritirare la maglietta ufficiale della manifestazione presso il primo punto autorizzato che è la Farmacia Cusano di Vitulano. La Walk for the Cure rappresenta molto più di una semplice passeggiata: è un gesto concreto di vicinanza, un messaggio di speranza e un invito a fare della prevenzione una scelta quotidiana. Ogni partecipante contribuirà a sostenere i progetti di Komen Italia e a diffondere una cultura della salute, della consapevolezza e della solidarietà. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Estate Vitulanese, al via la Walk for the Cure per sostenere la lotta ai tumori del seno

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