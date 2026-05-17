Bari si colora di rosa per la lotta ai tumori del seno | la marea della Race for the Cure invade il centro
Bari si è riempita di rosa per la corsa dedicata alla lotta ai tumori del seno, con migliaia di persone che hanno partecipato all'evento organizzato dalla Komen Italia. La manifestazione, che combina solidarietà, sport e prevenzione, si è svolta nel centro cittadino, partendo da piazza Libertà, dove è stato allestito il punto di partenza. La corsa ha coinvolto cittadini di tutte le età, creando un’atmosfera di partecipazione e sensibilizzazione. La manifestazione si è conclusa con diverse iniziative di informazione e intrattenimento.
In migliaia di corsa per la lotta ai tumori del seno. Anche quest'anno l'onda rosa della Race for the Cure, la manifestazione organizzata dalla Komen Italia che unisce solidarietà, sport e prevenzione, ha attraversato il centro cittadino partendo da piazza Libertà, dove è stato allestito il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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